Избившего Битцевского маньяка приговорили к 10 годам колонии за убийство матери

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra; Telegram /ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

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Он до смерти забил родительницу за сделанное в его адрес замечание.

Вячеслава Федотова, который избил Битцевского маньяка Александра Пичушкина, приговорили к десяти годам колонии за убийство матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«5 августа 2023 года 51-летний Федотов у себя дома в квартире на ул. Бирюлевская распивал с друзьями алкоголь. 76-летняя мать мужчины сделала шумной компании замечание, что привело Федотова в бешенство. Он с силой вытолкал пенсионерку из комнаты и нанес ей несколько ударов, после чего продолжил распивать алкоголь. Спустя время, осужденный вспомнил ссору, а увидев мать, нанес ей сильные удары в область шеи и головы, от чего женщина упала и умерла», — уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, мужчина несколько недель раздумывал, как ему поступить с телом убитой, после чего завернул его в линолеум и вывез на пустырь. Там он отделил голову от тела и закопал останки.

Федотов полностью признал свою вину. Десять лет наказания он будет отбывать в колонии строгого режима.

Это не первый раз, когда Федотов оказался под следствием. В 1997 году он дружил с Битцевским маньяком Пичушкиным. Вместе они распивали спиртные напитки, однако в определенный момент между приятелями вспыхнула ссора. Федотов схватил кухонный нож и набросился с ним на маньяка, оставив на его лице шрам, который в итоге стал узнаваемой чертой Пичушкина.

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