Шантаж и отлучение: как глава USADA собирается бороться с российскими Играми дружбы

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Директор организации предложил спорные методы пранкерам Вовану и Лексусу, будучи уверенным, что беседует с африканским чиновником.

Российские пранкеры дозвонились до главы USADA и представились африканским чиновником. В этой беседе Трэвис Тайгарт предложил шантажировать спортсменов, чтобы они не участвовали во Всемирных Играх дружбы в России, иначе их не пустят на Олимпиаду. В целом глава американского антидопингового агентства был настроен довольно категорично.

«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не можете участвовать в Олимпийских играх», — заявил главный исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

Тайгарт также признался, что у них не хватает доказательств по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую в 2022 году обвинили в злоупотреблении допингом на Олимпиаде и позднее дисквалифицировали. Глава USADA даже попросил поделиться с ним недостающими доказательствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство WADA скрыло важные подробности о расследовании дела Валиевой. Они могли стать решающими в судебном процессе спортсменки.