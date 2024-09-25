Избил, связал и кинул в погреб: в Омске рецидивист едва не убил пожилую соседку

В Омске рецидивист избил пенсионерку, кинул ее в погреб и запер

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Найти пострадавшую удалось только благодаря дочери женщины, которая не смогла до нее дозвониться.

В Омской области мужчина избил 72-летнюю пенсионерку и оставил ее более чем на неделю в погребе частного дома, лишив телефона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 41-летний знакомый пожилой женщины пришел к ней 9 сентября, чтобы сделать ремонт пола в доме. Вскоре между ранее судимым мужчиной и 72-летней пенсионеркой вспыхнул конфликт из-за оплаты его труда. Подозреваемый избил женщину, а затем связал и бросил в погреб. Он также украл у нее мобильный телефон и чуть более одной тысячи рублей.

В ведомстве сообщили, что так женщина пролежала девять дней. Дочь потерпевшей не могла до нее дозвониться, после чего обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Пенсионерку в бессознательном состоянии нашли 17 сентября в погребе запертого мужчиной дома.

Женщину госпитализировали с признаками переохлаждения и обезвоживания. В Следственном комитете подчеркнули, что сейчас угрозы для ее жизни нет, а состояние потерпевшей стабильное.

Мужчину задержали 14 сентября по факту кражи телефона у знакомого. Позднее следователи установили его причастность к покушению на пенсионерку и возбудили два уголовных дела — «Покушение на убийство с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление» и «Незаконное лишение свободы».

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