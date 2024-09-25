В истории с отравлением семьи под Красноярском появилась новая жертва

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Его биоматериалы отправлены на экспертизу.

Возле дома, где жила отравившаяся под Красноярском семья, нашли мертвого котенка. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по региону в беседе с 5-tv.ru.

Биоматериалы животного отправлены на экспертизу. Пока неизвестно, от чего умер котенок.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей. Однако в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ.

Позднее стало известно, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты не выявили превышение вредных веществ в продуктах отравившейся семьи из Красноярского края. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.