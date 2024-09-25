«Экспертная дискуссия»: в Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах

Песков назвал оправданной дискуссию о сокращении времени обучения в школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Есть различные мнения об уплотнении образовательного процесса, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправдана. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы „за“ и „против“, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская система образования должна подстраиваться под технологические изменения и кадровые потребности, которые изменились с течением времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Московская электронная школа» запустила новые сервисы к учебному году. Так, пользователи МЭШ получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, а педагоги — возможность составлять цифровое портфолио. Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов.