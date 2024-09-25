Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

Фото: nnov.er.ru; Сайт нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия»

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Ветеран СВО служил в разведке. Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью «За отвагу».

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале программы.

«Такое решение сегодня было принято депутатами на заседании городской Думы», — говорится в сообщении.

Прежде Чинцов победил в прошедших выборах по одномандатному округу № 30 в Советском районе. Отмечается, что он обошел своих политических соперников «с большим отрывом».

«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит», — сказал Чинцов.

Евгений Чинцов — ветеран специальной военной операции России на Украине. С 2022 года он служил в ВС РФ в должности заместителя начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Кадровая программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. Ее цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник программы «Время героев» Гурциев занял пост замглавы Ставрополя.