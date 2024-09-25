Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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ВС РФ продолжают зачищать населенные пункты от украинских боевиков.

Вооруженные силы России освободили в ходе спецоперации два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово ДНР. В результате боев были ликвидированы до 835 украинских боевиков.

Вместе с тем ВСУ потеряли семь авто, гаубицы FH-70, Д-20, Д-30, М114 и две М777, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Армия России уничтожила семь складов боеприпасов Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ зачистила от боевиков ВСУ шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре.