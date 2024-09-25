В России введут штрафы за выгул собак без намордника и в неположенном месте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Закон о порядке обращения с животными был принят уже давно, но ответственность за нарушение устанавливают сейчас.

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушение порядка обращения с домашними животными. Речь идет также о выгуле питомца в неположенном месте и без намордника.

Стоит отметить, что еще в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Документ обязывает хозяев убирать за своими питомцами на улице, надевать намордники на опасных собаки, а также выгуливать животных в определенных местах, избегая недопустимые для этого общественные места, включая детские площадки и дворы. Закон принят, но ответственность за нарушения правил не установлена. Тогда депутаты Московской областной думы разработали проект о штрафах за нарушение порядка обращения с животными.

Так, предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей для хозяев за выгул питомца в неположенном месте. Под запретом детские площадки, территории школ или спорткомплексов. При повторном нарушении размер штрафа становится в два раза больше. Также штрафы предлагается ввести в отношении хозяев, которые выгуливают опасных собак без намордника и поводка.

Как отметил депутат от «Единой России» Николай Будуев в беседе с RG.RU, закон регламентирует, какие хвостатые лучшие друзья человека должны носить намордник. Список утверждает кабмин. В частности, в нем значатся такие породы, как волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог и другие.

Кроме того, согласно законопроекту, штрафы будут назначаться за антисанитарию в квартире гражданина, который содержит большее количество питомцев.

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