Похищенную бизнес-леди из Саратовской области нашли с перерезанным горлом

Тело бизнес-леди из Саратовской области нашли рядом с авто в лесополосе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Женщину на днях насильно запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении.

Тело похищенной несколько дней назад предпринимательницы из города Балаково Саратовской области нашли в лесополосе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, тело 47-летней женщины находилось возле той самой машины, на которой ее похитили злоумышленники. Нашли ее тело с перерезанными горлом.

Все случилось в ночь на 23 сентября у дома на Бульваре Роз города. Неизвестные в масках запихнули 47-летнюю женщину в принадлежащий ей автомобиль Toyota RAV-4 белого цвета и увели в неизвестном направлении.

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту похищения женщины. Правоохранители организовали поиски пропавшей. По одной из версий, злоумышленники представились покупателями машины и угнали ее вместе с хозяйкой.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры похищения бизнес-леди из Саратовской области с ее автомобилем с парковки. Злоумышленники, по всей видимости, подсели в машину к женщине, когда она вечером приехала на стоянку.