Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Кредитная организация не уточнила важные детали в рекламе «платежей и переводов для бизнеса за 0 рублей».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело в отношении организации. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«В (рекламе. — Прим. ред.) содержались следующие утверждения: „Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей“. Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет десять миллионов рублей в месяц», — уточняется в сообщении пресс-службы.

В ведомстве сочли, что подобная реклама может ввести потребителей в заблуждение, а также содержит нарушения закона о рекламе. В отношении Альфа-банка возбудили дело, организации грозит штраф.

Аналогичное дело ФАС возбудила в отношении «Совкомбанка». В службу обратился гражданин, которого привлекла реклама вклада на баннере, однако, когда он прочитал об условиях подробнее, то выяснил, что организация не указала крайне важные условия об этом предложении в своей рекламе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк России» из-за нарушений в рекламе кредитной карты.