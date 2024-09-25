В Чите десять школьников отравились после несения «Вахты Памяти»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку по сообщениям в Сети об ухудшении самочувствия школьников после приема пищи в образовательном учреждении в Чите. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Указывается, что признаки отравления выявлены у десяти учеников школы № 50. Дети состоят в почетном карауле, они несли «Вахту Памяти» на посту № 1.

Правоохранители оценят исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в частности, состояние пищеблока. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, СУ Следственного комитета по Забайкальскому краю в Telegram-канале также сообщило о проведении процессуальной проверки по данным сообщениям. Отмечается, что детям потребовалась помочь медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в продуктах отравившейся семьи под Красноярском не нашли превышения вредных веществ. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.