В Сочи еноты ворвались на участок жилого дома и съели все «вкусняшки»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Животные брали угощение прямо из рук.

Наглое вторжение на частную территорию: в Сочи на участок жилого дома ворвалось целое семейство енотов. Они совсем не боялись приближаться к людям и без лишней скромности выхватывали угощения из рук.

Видео сейчас набирает популярность в соцсетях. Правда, увидели его и зоологи. Специалисты поспешили предостеречь жителей от подобных застолий с дикими животными. Ведь еноты переносят на себе множество бактерий и инфекций. В том числе — опасных для человека.

А если регулярно подкармливать зверей, они начнут ежедневно приходить за новой порцией. И избавиться от них станет непростой задачей.

Ранее рассказывало том, что 17-килограммовый кот Крошик из Перми стал звездой Сети. Врачи собираются помочь пушистой звезде сбросить лишний вес.

Крошика обнаружили летом в подвале больницы в Перми, его раскормили сотрудники учреждения. В итоге волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику, начав сбор средств на лечение.