На Землю обрушится магнитная буря 25 сентября

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuan Quan; 5-tv.ru

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Космическая активность все равно может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Сегодня на нашу планету снова обрушится магнитная буря. Ее пик придется на середину дня. Специалисты сообщают, что будет она не самой сильной, но, тем не менее, космическая активность все равно может привести к сбоям в работе электрооборудования и спутников.

А метеозависимым людям лучше принять меры предосторожности. Тем, кто страдает гипертонией и имеет проблемы с сердцем, желательно запастись лекарствами, пить больше воды и по возможности не перетруждаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как легче перенести сильную магнитную бурю. Специалисты советуют в такое время перестроить свой режим дня, особенно это касается метеозависимых людей. Например, важно помнить, что периоды магнитных бурь проще пережить, отказавшись от употребления алкоголя и фастфуда, а также от курения. Кроме того, снизить влияние можно с помощью биологически активных добавок и занятий медитации.