Огненное зарево, улицы в обломках: последние данные о ситуации в Ливане

Фото, видео: Reuters/Aziz Taher; 5-tv.ru

Армия Израиля уже несколько дней подряд без остановки бьет по населенным пунктам соседнего государства.

Авиация Израиля этой ночью нанесла новый удар по Ливану. Взрывы прогремели в 20 километрах от столицы. Как сообщают местные издания, целью был склад с оружием. Но обстрелу подвергся и жилой квартал.

Всего за два дня в результате авианалетов погибли почти 600 человек. По данным ООН, беженцами в Ливане стали уже десятки тысяч человек. Масштабы гуманитарной катастрофы оценил специальный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Огненное зарево над жилыми кварталами, отчетливо слышны звуки сирен воздушной тревоги. Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Джие — разрушенные здания, улицы усеяны обломками. Информация о пострадавших уточняется. «Хезболла» уже подтвердила гибель командира ракетных войск Ибрагима Кубейси. Также верховный комиссар ООН сообщает о гибели в Ливане двух сотрудников миссии. Они, как и сотни других погибших, — жертвы смертоносной израильской операции «Стрела Севера».

ЦАХАЛ уже несколько дней подряд без остановки бьет по населенным пунктам Ливана, превращая их в руины. Удары, предположительно, наносятся авиабомбами GBU-28. Это — противобункерные управляемые бомбы, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. Они способны пробить шесть метров бетона. Последствия таких ударов — катастрофические.

«Они нанесли удар по моему дому, и я был ранен, а также моя дочь и ее дети. Они были ранены в ноги, и мы все пострадали. Это преступное деяние Израиля», — сказал раненый ливанец Али Мусельман.

«Мы с детьми были дома и полагались на поддержку Бога, когда Израиль нанес по нам удар. Они всего лишь дети», — рассказала пострадавшая Азиза Али Обейд.

Больницы Бейрута и его пригородов переполнены, в гостиницах нет свободных номеров. Десятки тысяч беженцев с юга Ливана ищут временное жилье, ночуют в школах. В логистический центр помощи беженцам в пригороде Бейрута люди приносят воду, еду и теплые вещи.