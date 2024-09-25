По ту сторону: украинские беженцы в Европе могут стать бездомными

Фото, видео: www.globallookpress.com/Attila Husejnow; 5-tv.ru

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В странах ЕС все меньше желающих приютить у себя выходцев из Незалежной.

Украинские беженцы, которые отправились искать лучшей жизни в Европе, рискуют стать бездомными. Об этом пишет британская газета The Guardian. По данным издания, в странах Европы находится около шести миллионов украинцев, и многие из них вскоре могут остаться без крыши над головой и другой помощи.

К примеру, Венгрия месяц назад ужесточила требования к мигрантам, решив, что поддержку должны получать только приехавшие из регионов, где непосредственно идут боевые действия. Все меньше желающих приютить у себя выходцев с Украины фиксируется и в Великобритании. И в Польше недавно заявили, что отказываются выплачивать беженцам большие пособия, поскольку считают, что тем лучше вернуться на родину и вступить в ряды ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейские фермеры возобновили борьбу с украинским зерном. Против его поставок уже выступили представители отрасли из Германии и Испании.