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Глава киевского режима выступил перед дипломатами и тут же сбежал, чтобы не слушать неприятные факты о себе.

Концертной площадкой для Зеленского назвали внеплановое заседание Совета безопасности ООН, созванное в Нью-Йорке. В своем выступлении гость с Украины вновь требовал от западных партнеров увеличить финансирование, а также разрешить удары вглубь России.

Эту позицию активно поддержали представители НАТО и Евросоюза. А вот глава китайского МИД призвал прекратить накачивать Киев оружием. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий записал основные тезисы.

Никаких «денег диктаторам» и «к черту Украину» — на улице рядом со штаб-квартирой ООН плакаты против поддержки Киева мирно соседствовали с желто-голубыми флагами. Митингующих было бы больше, но Зеленского здесь ждали только на следующий день. На заседании Совбеза по Украине он появился внезапно, и у российской стороны есть объяснение, почему.

«Единственное, для чего они созвали это заседание — чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз в зале заседаний Совета Безопасности. А на подпевке у него сегодня собралась целая группа членов ЕС и НАТО, которые дисциплинированно выстраиваются в ряд каждый раз, когда им велят прийти в СБ охаивать Россию», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Охаивать Россию на этот раз собрались признанные мастера жанра: Литва, Дания, Германия, Италия. По протоколу их участие даже не предполагалось, но нужна была преданная аудитория для выступления киевского актера. Тот объявил, что Москва якобы готовит атаку сразу на три украинские АЭС, тактично умолчав о регулярных обстрелах ВСУ Запорожской станции и попытке прорыва к Курской. Потом, правда, и вовсе удалился, чтобы не слушать неприятные факты о себе.

«Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертвы всех тех, не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны», — подчеркнул Небензя.

К этому, очевидно, относятся и призывы к странам Запада разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Последняя придумка маркетологов из Киева — так называемый «план победы». Его Зеленский сейчас рекламирует в США. По сообщениям СМИ, это просто очередной список пожеланий. То есть больше денег и больше оружия.

«Чем больше оружия поставляют на территорию конфликта, тем труднее добиться целей по прекращению огня. Такова действительность, и мы должны взглянуть ей в лицо», — отметил Ван И, глава МИД Китая.

Китайский министр на заседании Совбеза озвучил мнение глобального большинства, которое выступает за скорейшее мирное урегулирование, но позицию России при этом понимает хорошо.

«Если западный лагерь не позволит избавиться от этой „раковой опухоли“, которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем», — заявил Небензя.

Новый виток эскалации Вашингтон и его сателлиты приближают сами. Да и заседание Совбеза нужно было явно не для диалога. Все эти дни на площадке ООН западные политики будут пытаться вбить клин в отношения России и ее союзников. С нулевой надеждой на успех.

«Действия Ирана, Северной Кореи и России нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности. Чем больше Путин дает Пхеньяну и Тегерану, тем больше он усугубляет угрозы миру и безопасности не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, по всему миру», — уверял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это — плохо замаскированная попытка давления на нейтральные страны, чтобы помешать их контактам с Россией. Труд напрасный: глава нашего МИД Сергей Лавров уже в Нью-Йорке, и программа у него более, чем насыщенная.

Впереди у российской делегации настоящий дипломатический марафон. Ведь неделя высокого уровня Генассамблеи ООН — это не только выступления лидеров и министров, но и многочисленные переговоры на полях. У Сергея Лаврова таких встреч запланировано около трех десятков.