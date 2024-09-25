«Не имел права работать»: Шура раскритиковал Глюк’оZу за концерт в Красноярске

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист считает, что не стоит демонстрировать публике личные проблемы.

Певец Шура провел сольный концерт, когда умирала его бабушка, и не показал зрителям, что у него личное горе. Так, по его мнению, должна была поступить и певица Наталья Ионова, которая более известна под псевдонимом Глюк’оZа. С таким заявлением Шура выступил в подкасте Маши Малиновской.

«У меня бабушка умерла в день, когда у меня был сольник. Она мне нажала головой на подушку, она не разговаривала, показала глазами на часы, которые висели наверху и сказала: „Едь!“ Я не имел права работать и показывать, что у меня горе в семье», — сказал Шура.

Певец добавил, что уже наутро он улетел хоронить свою бабушку. По его мнению, Ионовой тоже стоило воздержаться от «вольностей», которые она допустила во время своего скандального концерта в Красноярске. Также Шура уверен, что часть вины лежит и на команде и менеджменте звезды, которая это допустила.

Карьера Ионовой оказалась на «стопе» после выступления в Красноярске, которое состоялось 20 июля. Певица вела себя неадекватно, не попадала под фонограмму, совершала странные движения, имитируя прикосновения к интимным местам. Публика полагала, что Глюк’оZа появилась на сцене под действием запрещенных веществ, сама она опровергала эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Глюк’оZа пытается избежать судебных разбирательств с Фадеевым, обострившихся после концерта в Красноярске.