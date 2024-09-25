В Тихом океане обнаружили новый вид акулы-призрака

Фото: 5-tv.ru

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Ученые назвали рыбу в честь бабушки одного из исследователей.

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) открыли новый вид акулы-призрака в глубоких водах Тихого океана в районе Австралии и Новой Зеландии.

Эта рыба обитает на глубине 2,6 километра и, благодаря своей клювообразной морде, питается ракообразными — креветками и моллюсками. Акулу назвали Harriotta avia в честь бабушки одного из исследователей.

«Avia означает бабушка на латыни, и я хотела отдать ей дань уважения, потому что она с гордостью поддерживала меня на протяжении всей моей научной карьеры. Химеры также являются довольно древними родственниками — бабушками и дедушками — рыб, и я подумала, что это имя хорошо подходит для нового вида», — сказала исследователь Брит Финуччи.

Акулы-призраки или химеры — родственники акул и скатов. Они входят в группу рыб, чьи скелеты полностью состоят из хрящей. У данных рыб черные глаза, светло-коричневая гладкая кожа без чешуи, отчего их и называют призраками.

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