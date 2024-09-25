Всегда смотрите наверх: лепнина валится на головы прохожих в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Горожанам и гостям Северной столицы советуют быть внимательнее, в том числе в самых популярных туристических местах.

Аварийное состояние фасадов беспокоит жителей и гостей Петербурга. На днях обвалившаяся лепнина чудом не травмировала прохожих. Инцидент произошел в туристическом центре Северной столицы, в окружении знаменитых на всю Россию памятников архитектуры.

По словам специалистов, только на Невском проспекте срочного капитального ремонта требуют десятки исторических зданий. В ожидании работ фасады вынуждены завешивать строительной сеткой. Но и она порой не спасает от падения кирпичей и штукатурки. В этом убедился корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Угол Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, поток пешеходов здесь всегда очень плотный. Даже удивительно, что упавшие с фасада дома куски лепнины никого не задели. Если присмотреться, можно увидеть, что по карнизу здания натянута защитная сетка, чтобы отслоившиеся фрагменты лепнины не падали на головы прохожих. Но, как видно, это мало спасает. К тому же эта штукатурка, похоже, выпала оттуда, где сетки вообще нет.

Через дорогу — открыточный вид на Казанский собор. Его тут фотографируют тысячи туристов, иногда и не подозревая об угрозе. И таких домов, затянутых сеткой, на главной магистрали города не один и не два.

«Это провал, на самом деле. Потому что могли пострадать люди, если бы вот эта штука упала кому-то на голову. Очень грустно», — считает местный житель Александр.

Неделей ранее чуть дальше по Невскому проспекту тоже обрушилась штукатурка.

«Вот с этого дома упал кусок фасада, летел мимо меня. Летел мимо меня, упал — я успела отскочить — и разлетелся на маленькие кусочки. Шли люди, и с детьми, естественно — здесь очень большой поток, Невский проспект. Ну, было не по себе, конечно», — говорит Елизавета Рожкова.

Опасности подвергаются и гости театра имени Миронова на Петроградской. С фасада этого здания на днях упали фрагменты облицовочного камня. Выяснилось, что это уже не первый случай. При этом в планах Фонда капремонта ремонт фасада прописан, но без указания сроков.

«Эта ситуация продолжается уже у нас на протяжении всего лета. Сходы происходят, лепнины сверху здания. Мы здесь совершенно ни при чем, но мне очень жалко наших артистов. Я опасаюсь за их безопасность и здоровье. И еще больше жаль тех студентов Первого медицинского института, которые проходят толпами здесь, и они не смотрят наверх, к сожалению», — рассказывает администратор театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Михаил Глазков.

Сотни исторических зданий в городе стоят в ожидании ремонта, но начинают сыпаться до начала работ. Среди причин инженеры называют и непростой климат, и возможные ошибки при нанесении специальных растворов и смесей, на которых держится краска, штукатурка и лепнина. Многие здания ремонтировали десятки лет назад по устаревшим технологиям.

«У нас множество фасадов, которые действительно не прошли капитальный ремонт, и на них нет современных покрытий. То есть то, чем сейчас занимается Фонд капитального ремонта, они наносят современные покрытия, чтобы эксплуатационные характеристики фасадов увеличивались. То есть сейчас смеси держат 25-50 лет. Старинная смесь, даже цементно-песчаная, они очень много забирали воды и фактически держали, ну, лет 25. И после этого требовали заново нанесения. Известковые растворы действительно держали 15 лет», — говорит инженер-реставратор Вероника Всеволожская.

Новые технологии обещают будущее без падающей на прохожих штукатурки и лепнины. Но учитывая, что на капремонт одного фасада может уйти до трех лет, наступит оно точно не завтра. Поэтому пока нужно поглядывать наверх при прогулке по улицам Петербурга.