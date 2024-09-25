Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru

Глава киевского режима гостит в Нью-Йорке, ожидая встреч с высокопоставленными американскими чиновниками.

Поездка Зеленского в США уже наделала много шума. Он успел заочно поругаться с Трампом, его сыном и многими, кто поддерживает этого кандидата в президенты. Западная пресса тоже Зеленского не жалует и давит на все болевые точки гостя с Украины. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок рассказал об этом подробнее.

В Нью-Йорке у Зеленского куча дел. Был разговор с экономистами и энергетиками, с диаспорой. Прежде чем человека, который выдает себя за президента Украины, пустили к серьезным политикам, он успел и на выставку в музей сходить. Зато потом — японский премьер. Редкий случай: Зеленский дает что-то иностранцу, а не просит. Дальше, видимо, поменялись ролями.

Встречи с еще большими друзьями у него еще впереди. Ukrainian man в Нью-Йорке уже целых два дня, а взрослые его еще не приняли. Зато сам он успел, шатаясь по округе, вызвать настоящий скандал. В одном из интервью, например, прошелся по кандидату в президенты США Дональду Трампу. Тот, дескать, дает пустые обещания насчет урегулирования конфликта. Трамп тут же дал едкий ответ.

«Я смотрю, Зеленский приехал. Я считаю Зеленского величайшим торгашом в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 миллиардами долларов. Миллиардами», — сказал Дональд Трамп.

Что характерно, Трамп не назвал Зеленского президентом, а торгашом назвал. Сын Трампа вслед за родителем добавил возмущения.

«Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!» — заявил Дональд Трамп-младший.

Ну почему же позор? Визит в Соединенные Штаты в понимании Зеленского должен выглядеть именно так. Вот он на заводе в Скрентоне подписывает снаряды и просит прислать их побольше. Тут уже Такер Карлсон возмутился.

«Я видел фотографию, на которой ваш губернатор Джош Шапиро стоит с иностранным лидером и подписывает артиллерийский снаряд, который будет убивать мирных жителей в стране, с которой мы не воюем. С ухмылкой на лице. Меня это взбесило! Он заботится о проблемах другой страны. Это приводит меня в ярость. Это поражает меня! Черт бы вас побрал!» — сказал Такер Карлсон.

В общем, «агент Зеленский» все делает правильно: вносит раздор в американское общество, настраивает против себя политиков. Вот уже всегда «заукраинское» Politico пишет о подрыве на Украине основ демократии. И в The New York Times предупреждают, что Зеленский хочет эскалации. Но ведь у него есть план — «план победы» — и он его придерживается? Вот только документ пришлось доставлять через океан на военнотранспортном самолете США.

Это Boeing C-17 Globemaster III. Большой, вместительный. Армия США использует его для перевозки вооружений, десанта, личного состава. Теперь вот и для человека, что играет роль президента независимой страны. Именно Globemaster помогал убежать американцам из Кабула три года назад. Афганцев, что сотрудничали с ними, на борт не взяли. Они бежали за самолетом и цеплялись за шасси.