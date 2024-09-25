«Пять минут максимум»: как российские «Грады» бьют по позициям ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Противник несет серьезные потери. Только за сутки на этом участке украинские боевики потеряли более 500 человек.

В ДНР подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки успешно отразили десять контратак украинских националистов. Потери противника составили более 500 человек. Уничтожено несколько единиц бронетехники, в том числе и натовского производства. За тем, как работают расчеты наших «Градов», наблюдал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Перед выездом реактивная система залпового огня группировки «Центр» проводит проверку: электроприводы, система наведения. И уже через несколько минут машина отправляется на боевое задание.

«Пять минут, может, максимум уходит. Вот как приехали на точку, отработали. Это без корректировки. Да отходят они, я думаю, все уже. Боятся. FPV у них только и все, больше ничего нет, я дума» — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Алекс».

«В мои обязанности входит охрана от БПЛА, основная задача, так как мы выезжаем на точки, отрабатываем по боевым позициям противника. Соответственно, либо будет контрбатарейная борьба, либо за нами наблюдают чужие „птички“. Чтобы этого не было, чтобы экипаж находился в безопасности, задача бывает и такой. Самое главное, действительно, это не суетиться. Конечно, страшно, всегда страшно, дураку не страшно только. Самое главное — не терять самообладание, знать свою задачу и уже хладнокровно поражать противника», — рассказывает российский боец с позывным «Джанго».

Заряд «Града» — называют «пакет» — ушел в сторону укреплений противника. Машина быстро сворачивается.

Спецоперация России на Украине

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