Механическая чистка дома: какие способы помогут избавиться от расширенных пор

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Необходимо следить за количеством мужских и женских гормонов в организме.

Размер пор на нашей коже напрямую зависит от количества и активности сальных желез. Тренер-косметолог Никита Бачище поделился в беседе с изданием Газета.ру своими рекомендациями о том, какие средства стоит приобрести и на какие косметологические процедуры обратить внимание, чтобы уменьшить поры.

«Пора представляет собой проток, через который сальная железа выделяет на поверхность кожи сальный секрет. В норме у взрослого человека в день может выделяться до 20 граммов этого вещества. Проблемы возникают, когда из-за внешних и внутренних факторов организм начинает производить его больше, чем необходимо», — объясняет эксперт.

Также стоит учесть, что сальные железы чувствительны к андрогенам (мужским половым гормонам), которые стимулируют выработку кожного сала. В свою очередь, эстрогены (женские половые гормоны) наоборот, уменьшают секрецию андрогенов и, таким образом, регулируют активность сальных желез. Поэтому гормоны также оказывают влияние на размер пор.

Перед тем как начать борьбу с этой проблемой, врач рекомендует обратиться за профессиональной консультацией.

«Уменьшить размер пор возможно только при условии регуляции продукции кожного сала. Прежде всего, необходимо получить консультацию эндокринолога и сдать анализы. Для женщин особенно важно исключить признаки гиперандрогении (состояние, обусловленное избыточной выработкой или повышенной активностью мужских половых гормонов в организме). Если у вас есть инсулинорезистентность или поликистоз яичников, кожа часто бывает склонна к жирности. Чтобы проверить гормоны, необходимо посетить врача, и в случае подтверждения диагнозов пройти курс лечения», — поясняет Никита.

Особое внимание стоит уделить подбору домашнего ухода. Очищающие средства должны быть мягкими, на основе растительных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Избегайте косметических средств с простыми спиртами, а несмываемые средства выбирайте с отшелушивающими и себорегулирующими компонентами.

«В качестве вспомогательных ингредиентов можно использовать оксид цинка, цинк PCA, кремний, растительные экстракты гамамелиса, тысячелистника, календулы, масло чайного дерева, розмарина, папаин, бромелаин и тетрапептид-44. Применение этих средств должно быть постоянным и регулярным, до тех пор, пока активность сальных желез не изменится», — рекомендует Бачище.

Косметолог советует использовать некомедогенные средства для кожи лица, то есть те, которые не будут закупоривать поры. Продукты с такими обозначениями, как «некомедогенный», «oil-free», «не закупоривает поры», станут вашими надежными помощниками.

Не умывайтесь горячей водой, так как она легко раздражает кожу, а также избегайте сильного скрабирования. Лучше всего умываться прохладной водой.

Если вы планируете обратиться к косметологическим процедурам, врач советует избегать негативных стимуляций, которые могут разрушить структуру кожи. К таким процедурам относятся лазерные шлифовки и химические пилинги на основе салициловой, пировиноградной и трихлоруксусной кислоты, а также их комбинаций с другими кислотами. Воспаление, которое появится на коже после сеанса, вызовет повышенный синтез белка, усилит местный иммунитет и уменьшит размер пор.

Хорошими вариантами станут:

Механическая чистка, которую можно проводить дома;

Ультразвуковая чистка — более щадящий и безболезненный вариант;

Криотерапия — она ускорит метаболизм в клетках;

Мезотерапия — инъекции, содержащие компоненты для стягивания пор.

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