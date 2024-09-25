Бородиной на зависть: бывшая жена Николая Сердюкова родила сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-супруг и его новая девушка Ксения Бородина решили не поздравлять новоиспеченную мать.

Бывшая блогера Николая Сердюкова Алина Акилова родила сына. Об этом рассказал StarHit.ru со ссылкой на личный блог счастливой мамы.

«Сегодня появился на свет наш мальчик! Сын! Пишу и не верю… Наш самый сладкий пирожок на свете!!! Я не могу передать словами, что я сейчас чувствую, это какое-то волшебство… не меньше», — сообщила Акилова.

Также девушка поделилась подробностями родов. Врачи ей понравились, проблем ни с чем не возникло, она поблагодарила всех за роды мечты». По словам Алины, счастье ее нынешнего мужа бизнесмена Магамеда Мамедова было видно по глазам.

Instagram*/alina_akilova

Подписчики поздравили Алину с рождением сына в комментариях под закрепленным постом.

«Солнышко, поздравляем!»,

«Какое счастье, наконец-то он с нами!»,

«Сладенький, поздравляю!» — писали они.

Алина Акилова воспитывает дочь Николь от бывшего Николая Сердюкова, который в данный момент в отношениях с Ксений Бородиной. Фанаты Акиловой заметили, что Николай с Ксенией ни удосужились поздравить молодую маму, хотя многие были уверены, что девушки были подругами. Видимо, их дружба и правда в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Бородиной недовольны ее отношениями с Сердюковым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ