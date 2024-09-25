Песков заявил о готовности Путина к контактам с лидерами стран-членов СБ ООН

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Предложение президента России остается актуальным с 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов идти на переговоры с главами стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом официальный представитель Кремля рассказал, отвечая на вопрос «Известий» об актуальности предложения российского лидера, сделанного в 2020 году.

«Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», — заявил Песков.

Речь идет о саммите, который должен был стать площадкой для обсуждения мировых проблем. Владимир Путин говорил об этом 2020 и 2021 годах. Тогда инициативу президента России поддержали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граждане имеют право критиковать правительство своей страны, однако оскорбления остаются неприемлемыми.