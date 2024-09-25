Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей выполнили прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации

Истребители Су-35с ВКС России выполнили задачи по дежурству в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Летчики Су-35с в ходе выполнения боевых задач отработали патрулирование в заданном районе и выполнили прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают концлагеря в Курской области и расстреливают мирных граждан.