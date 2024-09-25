Фото, видео: 5-tv.ru

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Варшава всеми силами старается забыть о подразделениях «Народной Стражи», бесчинства которых приводят в ужас и сегодня. И уж тем более там стараются не упоминать, что их жертвами были украинцы.

Как надо осваивать историю украинцам, могут рассказать их соседи — поляки. Варшава еще шесть лет назад запретила своим гражданам даже думать о том, что среди них могли быть пособники нацистов. В Польше никто не вспоминает о подразделениях «Народной Стражи», документы о бесчинствах которых были рассекречены. Именно поэтому, на годовщину освобождения Освенцима, поляки не зовут русских, хотя всю их страну освободили бойцы 1-го украинского фронта. О том, к чему может привести это жонглирование историей — расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

В большом архивном деле — сотни перехваченных переписок НКВД. А восемь страниц в ФСБ показывают впервые. Это — письма инженера Николая Демьянчика, где он рассказывает о зверствах поляков в марте 1945 в селе Скопов, где жила вся его семья.

Это архивные копии. Оригиналы советские чекисты передали адресатам: Московскому патриарху и в Украинский экзархат. Демьянчик писал им, надеясь хотя бы на божий суд. Поляки вырезали его близких, не пощадив ни женщин, ни отца — пожилого священника.

«Мой отец — 81-летний старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семь в подлинном смысле слова плавали в собственной крови», — писал Демьянчик.

Письма рассекретили сейчас, когда данные удалось подтвердить. Установлено, что за две недели в Скопове растерзали 200 человек. Бандиты глумились даже над мертвыми.

«Жену красноармейца Теклю Пензак сожгли живьем с двумя малолетними детьми. В одном убежище родители скрыли 25 детей, но и те были обнаружены и убиты», — писал Демьянчик.

Известно, что в селе действовали так называемые польские отряды «Народной стражи». Таким образом они помогали властям зачистить Польшу от этнических украинцев, которые сами не хотели уезжать. Но Варшава эти факты никогда не признает. За такое там сажают.

С 2018 в Польше действует закон, по которому за любые высказывания о причастности поляков к преступлениям нацистов грозит срок до трех лет. Под запретом даже словосочетание «Польские лагеря смерти». Власти не хотят плохих ассоциаций и делают все, чтобы люди забыли, кто реально спасал узников.

На 80-ю годовщину освобождения Освенцима снова не позвали делегацию из России, хотя это советские солдаты освобождали концлагерь в январе 1945-го. Объяснение не только абсурдное, но и циничное.

«Это годовщина освобождения. Мы помним о жертвах, но мы также отдаем дань свободе. Трудно себе представить присутствие России, которая, очевидно, не понимает цену свободы. Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-нибудь снова, но будем серьезны — этого точно не произойдет в ближайшие четыре месяца», — написано на странице в соцсети мемориального комплекса, созданного на месте нацистского концентрационного лагеря Освенцим.

При этом, в том же 2018 году в сотрудничестве с Гитлером Польша стала обвинять украинских националистов, им припомнили Волынскую резню. То, что саму Польшу освобождал, в том числе 1-й украинский фронт, там не вспоминают. Как и то, что сотни тысяч поляков в годы Второй мировой воевали в Вермахте, формировали целые боевые подразделения СС. Но историческая правда там давно никого не волнует. Это лишь инструмент манипуляций и шантажа.

«Польша находится, как говорят нынче, в тренде мировой политики. Ее премьер-министр, господин Туск, был руководителем Евросоюза. И они видят, как Соединенные Штаты изменяют оценку исторических событий, доказывая, что Вторую мировую войну выиграли американцы, а русские где-то там рядом стояли», — объясняет политолог, публицист Юрий Светов.

Рассекреченное письмо Демьянчика в Украинский экзархат завершается эмоциональным пожеланием «вечных мук проклятым польским убийцам». Вряд ли он тогда догадывался, что через несколько десятилетий нацизм придет и на его родную Украину. Церковь доведут до раскола. И за страшные преступления польских нацистов никто не ответит. Про это вообще запретят говорить.