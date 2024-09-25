Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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В рамках недели высокого уровня 24 сентября начался период общих прений 79-й сессии Генассамблеи Всемирной организации ООН.

С трибуны ООН, где сегодня началась Генеральная ассамблея организации, очень много говорили о необходимости прекращения огня. Президент Турции высказал поддержку народу Ливана, бразильский лидер упрекнул Израиль за действия в Секторе Газа. Даже Соединенные Штаты, как главный союзник Тель-Авива, заговорили о дипломатическом урегулировании обостряющегося конфликта.

Но стоит напомнить, что все эти рекомендации носят лишь рекомендательный характер. Поэтому, по мнению нашего постоянного представителя в ООН Василия Небензи, куда более выгодно использовал свое время в Совете Безопасности организации объединенных наций, приезжий с Украины.

«Единственное, для чего они (Запад) созвали это заседание — чтобы предоставить господину (Владимиру) Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз в зале заседаний Совета Безопасности», — заявил Небензя.

Зеленский действительно мастер концертных выступлений. Вот и здесь он так убедительно доказывал всем присутствующим, что Россия хочет атаковать три украинских атомных станции, что скорее всего поверил в это сам. Хотя Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) регулярно проверяет ядерные объекты вблизи боевых действий и пока находит только беспилотники и обломки ракет ВСУ.