Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Конфликт между знаменитостями произошел на вокальном шоу.

Певица Ольга Бузова не оставила без внимания слова своей коллеги Ирины Салтыковой, которая во время вокального шоу на одном из федеральных телеканалов назвала исполнительницу хита «Мало половин» выскочкой.

«Я, конечно, на Ольгу больше внимания заострила. Посмотрите, ну ведет себя как выскочка!» — заявила сидящая в жюри Салтыкова.

Певицу поддержала коллега по судейскому креслу Татьяна Тур. Продюсер язвительно поинтересовалась у Бузовой, не собирается ли она всю программу доказывать жюри, что умеет петь вживую.

Ответ звезды соцсетей не заставил себя долго ждать. В комментариях она дерзко обратилась к своим обидчицам.

«А судьи кто? Уж точно не вам, Татьяна, я буду что-либо доказывать. Мой зритель — вот его мнение мне важно. Люди, которые со мной уже 20 лет», — написала Бузова.

Экс-звезду «Дома-2» поддержали фанаты, назвавшие членов жюри бездарными и завистливыми женщинами, о которых давно все забыли, тогда как Бузова якобы интересна миллионам, а все проекты с ее участием успешны.

К слову, Салтыкова не впервые проявляет пренебрежение к творчеству Бузовой. В 2018 году певица демонстративно отвернулась, когда та исполняла свой хит Wi-Fi в студии одного из телеканалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова после обвинений в алкоголизме пожаловалась на проблемы со сном и здоровьем.