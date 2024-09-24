Угнали с парковки: появились кадры похищения бизнес-леди из Саратовской области

Бизнес-леди из Саратовской области вместе с ее автомобилем похитили с парковки

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Злоумышленники, по всей видимости, подсели в машину к женщине, когда она вечером приехала на стоянку.

Предпринимательницу из города Балаково Саратовской области похитили вместе с ее автомобилем с парковки. Видео похищения появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видны двое предполагаемых злоумышленников, которые, крадучись и прячась за автомобилями, перемещаются по территории парковки.

Также видно, как женщина паркует свою машину, а в следующее мгновение она уже проносится мимо камеры в противоположном направлении. Предположительно, похитители подсели в авто к женщине и угнали его вместе с ней.

Ранее в этот день в управлении Следственного комитета по Саратовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту похищения жительницы Балаково.

До этого стало известно, что в ночь на 23 сентября у дома на Бульваре Роз города Балаково неизвестные в масках похитили 47-летнюю местную предпринимательницу. Женщину увезли в неизвестном направлении в принадлежащем ей автомобиле Toyota RAV-4 белого цвета.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение пострадавшей. По одной из версий, злоумышленники представились покупателями машины и угнали ее вместе с хозяйкой. По другой — похищение было розыгрышем.

Как сообщал источник 5-tv.ru, накануне у женщины был день рождения, и похищение могло стать оригинальным праздничным «сюрпризом».