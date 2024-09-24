ВВП России за семь месяцев 2024 года вырос на 4,4%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Основным драйвером роста выступил реальный сектор экономики, в первую очередь — обрабатывающая промышленность.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России за семь месяцев текущего года вырос на 4,4%, что в два раза выше прошлогодних значений. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По предварительной оценке Министерства экономического развития, за семь месяцев текущего года ВВП увеличился на 4,4%, что более чем в два раза выше прошлогодних значений. Основными драйверами стали отрасли реального сектора. Прежде всего, это обрабатывающая промышленность. Там производство выросло за семь месяцев на 8,6%», — сказал он.

По словам Мишустина, экономика России находится под колоссальным давлением из-за санкций и сталкивается с логистическими, технологическими, финансовыми и другими вызовами. Тем не менее, правительство и Центробанк под руководством президента РФ Владимира Путина справляются с трудностями и находят ресурсы для поддержки граждан и бизнеса, а также формирования фундамента для дальнейшего роста.

Тем временем во всем мире рост ВВП замедляется, а в Европе наблюдается стагнация экономики, добавил Мишустин. Он указал на то, что рост ВВП в странах еврозоны, скорее всего, не выйдет за пределы 1% по итогам года.

Ранее в этот день глава «Сбера» Герман Греф на встрече с Путиным заявил, что экономика России растет темпами значительно выше прогнозов. По его словам, в стране фиксируется рост заработанных плат и наблюдается повышенный спрос на кредитование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о задаче создания в России экономики квалифицированных кадров и высоких зарплат.