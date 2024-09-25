Мужские потребности и женские иллюзии: психолог назвала главные причины расставаний

Фото: 5-tv.ru

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«Не сошлись характерами» — так чаще всего пары объясняют свою неудачную любовь. Однако причины могут быть глубже.

Склонность женщин фантазировать является основной причиной разрыва отношений. Об этом психолог-сексолог, семейный терапевт Екатерина Альская рассказала во время беседы на «Радио-1».

Не малоизвестный факт, что психика женщин устроена сложнее, чем у мужчин. Но представительницы прекрасного пола тоже не все одинаковые. Кто-то легче адаптируется под заданные условия, а кому-то проще сломать все вокруг себя, чем подстроиться.

Второму типу намного сложнее выстраивать отношения. Это связано с тем, что они склонны идеализировать все. Чтобы понравиться такой женщине, придется вести себя только так, как вписывается в рамки ее понимания.

«А мужчинам действительно надо меньше: секс, забота, поддержка, и чтобы женщина хорошо выглядела. А тем, кто на семью серьезно настроен, важно, чтобы женщина за детьми и домом могла ухаживать. У них нет ожиданий, какая должна быть жена», — объяснила психолог

Чтобы не создавать лишних конфликтов и не тратить время на отношения, которые не увенчаются успехом, перед тем, как вступить в них, стоит обратить внимание на определенные нюансы. Самым важным психолог назвала выяснение целей планируемого партнера, распределение ролей в семье и установление сексуальной совместимости.

«Нужно, чтобы темперамент (Сексуальный — Прим. ред.) сошелся. Если он не сходится, то на этой почве происходит много конфликтов и расставаний», — заключила Альская.

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