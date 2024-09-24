Российская армия освободила 12 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов сообщил об освобождении от ВСУ 12 населенных пунктов в Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о больших потерях украинских боевиков.

Российская армия в ходе операции в Курской области освободила 12 населенных пунктов. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник понес очень большие потери. Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет, пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он потерял уже, получается, 12 населенных пунктов», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об отражении пяти попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области. В результате российские военные ликвидировали до 40 боевиков, уничтожили боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль противника.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают концлагеря в Курской области и расстреливают мирных граждан.