«Сотни файлов»: сын обвиняемого в покушении на Трампа арестован из-за детского порно

Сын обвиняемого в покушении на Трампа Райана Раута арестован за детское порно

Фото: www.globallookpress.com/Evgen Kotenko

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Полиция обнаружила гигабайты запрещенных материалов в смартфонах Орана Раута.

Сын Райана Раута, арестованного за попытку убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа, взят под стражу по обвинению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает АВС News.

По данным следствия, в доме Орана Раута в округе Гилфорд, Северная Каролина, обнаружили «сотни» файлов с детским порно. Обыски у Раута-младшего проводились в рамках расследования, «не связанного с эксплуатацией детей» и касающегося его отца.

Уточняется, что файлы порнографического содержания были обнаружены на двух смартфонах, один из которых нашли в спальне мужчины, а второй — при нем.

«Проверка SD-карты, расположенной в первом устройстве, показала, что на ней содержались сотни файлов, которые включают видео из известного сериала с детской порнографией, созданного за пределами штата Северная Каролина», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Рауту-младшему предъявлены два обвинения по статьям, связанным с приобретением и хранением детской порнографии. Перед судом мужчина предстанет во вторник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в Трампа 58-летний Райан Раут — ярый сторонник киевского режима и даже хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).