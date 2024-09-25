«Код божественной печати»: раскрыта тайна самых редких групп крови

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

Оказывается, группа крови и резус фактор — это не набор цифр и букв. Они могут указать на предназначение человека.

Среди людей существуют те, кто обладает уникальными физическими особенностями, выделяющими их из общей массы. Эти характеристики, будь то врожденные или приобретенные в процессе жизни, делают их особенными и зачастую привлекают к ним повышенное внимание окружающих.

Но есть такой вид отклонений от привычного, который не заметить невооруженным взглядом. Порой кажется, что человек обладает чем-то магическим, нереально притягательным, но не получается понять, в чем же именно дело.

Мало кто знает, но группа крови человека имеет огромное значение при формировании его личности. Она наделяет своего носителя особыми биологическими характеристиками, которые не только определяют медицинские потребности, но и формируют уникальность. Редкие навыки могут оказаться востребованными и высоко оцененными обществом. Таким образом, выделяющиеся люди могут обрести особый статус и даже преимущества.

Кроме того, осознание своей исключительности может стимулировать личностный рост и самореализацию. Стремление раскрыть свой потенциал, реализовать свои уникальные качества может вдохновлять человека на новые свершения и достижения, а знания о том, как правильно использовать дарованное природой, помогут сэкономить время на самоизучении.

Как группа крови влияет на человека?

Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис эксклюзивно рассказал 5-tv.ru, как группа крови влияет на способности человека и откуда вообще произошло разделение на разные резус факторы и цифры. По его мнению, все произошло неспроста.

«Согласно данным оккультизма, группа крови человека несет в себе огромное количество зашифрованный и очень интересной информации. Если верить истории магии, то изначально с момента сотворения миров, у нас на планете Земля существовали люди исключительно с первой группой крови, отрицательным резус фактором. Шло время, и эти представители человечества немного не оправдали ставок высших сил и начали совершать деяния, которые могли бы привести к краху целой планеты Вселенной», — начал Харрис.

Их спасителями стали ангелы, резус фактор которых был положительным, но все с той же первой группой крови. Они смогли наладить ситуацию в мире, но возвращаться не захотели и остались на земле. Так и появилось первое разделение.

В жизни все происходит не просто так. У каждого события есть определенная миссия и последствия. Мир развивается, в нем все совершенствуется, потому меняются и его основополагающие составляющие.

История крови

Если с первой группой крови было все понятно, то откуда появились остальные и зачем они нужны — вызывает вопросы. Ведь, казалось бы, на этом вполне можно было остановиться. Тогда было бы больше похожих людей, упростилась бы коммуникация и не было бы проблем с донорством.

Но создание мира — это не выбор транспорта до работы, чтобы все объяснялось простотой и комфортом. Этот процесс более сложный и таинственный. Каждая группа наделяется особым энергетическим кодом, уникальной «печатью» Творца. Они символизируют фундаментальные принципы мироздания — единство и двойственность, инь и янь, мужское и женское начала. Возникновение последующих групп крови не просто обуславливает концепцию Всевышнего, но и имеет под собой первоисторию человечества, со всеми ее вытекающими трудностями.

Ряд историков магии считает, что известные библейские города Содом и Гоммора были уничтожены как раз из-за того, что ангелы, прибывшие на землю во спасение людей, разгневали Бога нежеланием возвращаться и опущением до людского безнравственного поведения, тогда он решил все уничтожить и начать заново.

«Так вот, на смену тому поколению людей, приходят люди совершенно новой группы крови, новой версии прошивки. Это вторая группа крови и загадочная атланты, Атлантида, о которых мы все знаем. Это уже более развитые люди», — рассказал оккультист.

Несмотря на всю удачность получившихся «новых» людей, проблема возникла снова. На этот раз противоположная. Они были настолько идеальными, что создавали этим сложности.

«Поэтому, как мы знаем, Атлантиду накрыл загадочный вселенский потоп, который уничтожил их с лица земли. Но опять же, если верить загадками древнего оккультизма, часть людей смогли спастись примерно на континенте под названием Африка, как мы сейчас его знаем. И появляются уже новые версии людей», — продолжил Харрис.

На смену первым двум версиям человека пришла третья, которая и получила группу крови с одноименным названием. Они значительно отличались от своих предшественников по всем параметрам. В этот раз ставку при их разработке сделали на более приземленные качества, чтобы новое человечество вышло более адаптированным под труд и развитие.

Но и тут Создатель не был до конца доволен, потому что в этот раз случился перекос в сторону материальных аспектов. У него все никак не получалось вывести ту самую форму, которая бы устроила по всем параметрам. Было принято решение попробовать в четвертый раз.

«Группа крови показала себя как уже более стабильное человечество, но все равно некий перекос в сторону материального существовал. И чтобы разбавить его и достичь идеального баланса, высшие силы посылают в мир новую расу людей, людей из четвертой группы крови», — отметил Харрис.

Четвертую группу крови еще называют «Кровь Христа». Таких представителей человеческого рода намного меньше, чем их предшественников. По подсчетам ученых, лишь 5% населения обладают ей.

«Формула» их создания более вымерена, и все пропорции считаются идеальнее, чем у других трех. Второе навязывание она получила после того, как ученые предположили, что у Иисуса Христа была именно четвертая группа крови, проведя различные исследования.

Казалось бы, на этом можно завершить. Но есть малоизвестный факт: на данный момент существует пятая группа крови.

Новый мир

Пятую группу крови называют образцом нового поколения. Таких людей крайне мало. В реестре редких доноров ВОЗ зарегистрировано лишь 11 людей, которых она наполняет. Пятая предусматривает под собой нулевой резус фактор. Она кардинально отличается от всех предыдущих, и больше похожа не на их улучшенную версию, а на нечто совершенно новое.

«Потихоньку в наш мир начинают входить новые версии людей с новой версией промывки, и так называемой пятая группа крови, о которой уже известно в узких кругах, во многих медицинских исследованиях, в корпорациях, где тестируют препараты, которые используются при трансплантации органов, для управления иммунитетом, против опухоли», — рассказал Харрис.

Ученые не просто так прозвали ее «Золотой кровью». Пятая является единственной, которую можно переливать абсолютно всем.

«Золотую кровь» можно переливать в самых сложных случаях, когда никакая другая кровь по разным причинам не может быть использована. Из-за редкости и уникальных свойств кровь с нулевым резус-фактором и была названа «золотой», — пишет РИАМО.

Если рассматривать мир с точки зрения древнего оккультизма, то знаковым числом является семерка. Потому Харрис сделал прогноз, что именно седьмая группа крови станет наконец-то идеальной версией, к которой человечество шло на протяжении стольких лет.

«Более того, уже есть данные о том, что появляется и шестая группа крови. И стоит сказать, что на самом деле есть и седьмая группа крови. Возможно, это покажется шокирующим откровением, но именно семь является тем самым сакральным числом. И опять же, обращаясь к древнему оккультизму, стоит сказать, что считается, что именно на точке семь получится создать то самое идеальное человечество, а вся магия она стремится к переходу на новый уровень», — приоткрыл Харрис завесу тайны нового мира.

Он также объяснил, что мир находится на грани перехода в другое измерение, которое будет разительно отличаться от того, к которому мы привыкли. В нем появятся возможности, о которых сейчас можно прочесть лишь в сказках. Но, как известно, в любой шутке есть доля правды, то есть все выдумки авторов неслучайны. Многие из них наделены даром предвидеть и вложили в свои истории то, с чем мы когда-то столкнемся.

«Но в идеале мы все должны прийти в пространство всемирной сети, да и там уже у людей будет седьмая группа крови. Что же это откроет? Это откроют уникальные способности к телепатии, к обмену информацией без средств связи. Уникальные способности к ясновидению, общению с духами станут обыденностью. Более того, наконец-таки человеку дадут свободу в том, чтобы творить свою реальность. Мы сможем одной лишь силой мысли воплощать в мир, что хотим», — рассказал экстрасенс.

Особенности разных групп крови

Если о шестой и седьмой группах пока можно только предполагать, то определенные способности остальных вполне ясны и давно изучены.

Люди с первой группой крови не имеют ничего особо отличительного, зато их последователи неплохо задрали планку.

Обладатели второй группы крови могут похвастаться внушительным списком преимуществ. Они имеют уникальное чутье. Эта категория склонна к удаче и экстрасенсорике. Оккультист отметил «двоек», как людей с высшим даром.

«У них есть сверх способности, у них есть даже третий глаз. И то, что сегодня мы называем экстросенсорикой — для них дается абсолютно легко», — сообщил Харрис.

Третья группа крови станет кардинально противоположной второй. Ее обладатели имеют более фундаментальные цели и материальные желания. Их нельзя назвать мечтателями и фантазерами. Такие люди не склонны к творчеству, как те, у кого вторая, они выбирают приземленные и стабильные профессии.

«Они по-другому воспринимают мир, они все-таки стали более материальными, потому что высшие силы решили, что наделять человека сверхспособностями попросту опасно и сделали ставку на то, что люди из третьей группы крови должны быть исключительно материалистами», — поделился Харрис.

Представители этой группы крови проявляют отличные способности к бизнесу. У них достаточно быстро происходит карьерный рост, все хорошо с финансами и вообще всем земным.

Четвертую группу крови не зря называют «Кровь Христа». Ее обладатели отличаются тонкой связью с духовным миром. Они могут исцелять, забирать на себя чужую боль.

«Если у вас четвертая группа крови, то лучше всего использовать свою энергию исцеления на благо мира и других людей», — посоветовал экстрасенс.