«Был случай»: почему люди умирают от укусов неядовитых змей

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Жительница Петербурга скончалась после нападения питона. Все дело оказалось в индивидуальной реакции организма.

Укус неядовитой змеи может привести к анафилактическому шоку. Об этом эксперт-герпетолог Владимир Черлин рассказал в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, это может произойти из-за аллергии на змеиную слюну. В случае укуса Черлин посоветовал принять антигистаминные препараты.

«У нас в Питере был случай, когда у женщины был именно анафилактический шок от укуса питона с летальным исходом, то есть это чисто иммунная реакция, это не отравление», — добавил он.

В других случаях о своей жизни беспокоиться не стоит. Единственный нюанс — у мелких змеек обычно длинные и острые зубки. По этой причине они могут сильно поранить вашу кожу, из-за чего в итоге произойдет потеря большого количества крови. Тем не менее, несовместимых с жизнью ран не причинят даже крупные неядовитые змеи.

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