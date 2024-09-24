Производитель дихлофоса начал проверку после гибели детей под Красноярском

Фото: Telegram/Прокуратура Красноярского края/ krpronws

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Приоритетной версией причины отравления многодетной семьи является аэрозольный препарат от насекомых.

Новосибирский завод «Сибиар», который занимается производством бытовой химии, начал проверку после обнаружения следов дихлофоса в пробах. На днях этим средством насмерть отравились четверо детей в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

«Мы в курсе. <…> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — заявили в компании.

От правоохранительных органов компания запросов пока не получала. Представители также заявили, что за 30 лет работы смертельных случаев от их продукции никогда не было.

Известно, что 21 сентября семья с четырьмя несовершеннолетними детьми была госпитализирована из-за отравления. Накануне пострадавшие употребили пельмени и курицу, купленные в местном магазине.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. После умерли девочки 11 и 12 лет. Отца и беременную мать удалось спасти.

Как заявляла мать погибших детей, посторонних веществ в блюда она не добавляла, приправой пользовалась только во время приготовления курицы. Позднее стало известно, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в пробах рвотных масс погибших.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как родители погибших от отравления детей узнали об их смерти.