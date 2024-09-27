Все вверх дном: китайский гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Энергии недели держат нас начеку — здесь и солнечное затмение 2 октября, и день разрушителя, и звезда болячек. Для активности нам остается только суббота и пятница (с рядом оговорок). Важные дела лучше перенести на более располагающее для них время, а эту неделю можно посвятить рутине и поиску баланса.

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Понедельник, 30 сентября 2024 года



5-tv.ru

День Огненного петуха

Негативные звезды дня перекрывают действие хороших созвездий — Малый красный охват и Небесное благоволение. Энергии дня слабы и не могут поддержать масштабных дел, а из рутинных можно заниматься переговорами, отправляться в командировки, искать помощи врачей, приступать к обучению и проводить романтические встречи.

Если у вас вдруг в такой день будет экзамен — есть шанс хорошо его сдать. А благодаря структуре «Небесное процветание», благоприятные возможности могут появиться неожиданно. Также день хорош для борьбы с незаконными действиями, обращения за поддержкой к покровителю.

Совет: действуйте через женское начало Инь. Мир создается через взаимодействие.

Вторник, 1 октября 2024 года



5-tv.ru

День каменной собаки

Собака спорит с Драконом — не самое лучшее время, чтобы придавать импульс значимым для вас делам. Энергии дня работают в коротких и штормовых волнах.

Несмотря на общие позитивные звезды, небесное добродетели и добродетели месяца, а также энергии дня склонны к стагнации. А если будете особенно сильно рваться в бой, есть риск наделать ошибок.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.



Среда, 2 октября 2024 года

5-tv.ru

День Земляной свиньи

Солнечное затмение задает общую тональность дня. Не стоит предпринимать ничего важного, перенапрягать ум и тело. Затмение традиционно считается нехорошим знаком. Согласно древним текстам, находиться в лучах солнца, проходящего через затмение, дурное дело, поскольку такое солнце забирает по одному году удачи за каждую минуту открытого контакта.

Но на этот раз нам повезло — воочию в России солнечного затмения не увидеть. Зато при желании можно посмотреть трансляции этого интересного астрономического события в Сети.

Китайские мудрецы верили в то, что затмение имеет забирающую сущность. Поэтому очень хорошей практикой будет очищение — эмоциональное, физическое и духовное. Проведите этот день в медитации и самоанализе. Можно выписать на лист все негативное, что скопилось на душе, и сжечь его.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.



Четверг, 3 октября 2024 года

5-tv.ru

День Стальной крысы

День пустоты, к тому же здесь оказались звезды Красного Феникса и Абордажного крюка. Они дают риски юридических нестыковок: могут быть штрафы, аварии, и даже финансовые потери. Может возникнуть нездоровая конкуренция или азарт к какой-то выгоде.

При этом день можно все же назвать позитивным, а все благодаря присутствию Звезды огня. Согласно древним текстам, полезно соблюдать меру во всем. Лучше заняться планированием, проводить незначительные встречи и заниматься уютными повседневными делами.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.



Пятница, 4 октября 2024 года

5-tv.ru

День Золотого быка

Умеренный день. Годится для инвестирования, подписания документов, помолвки. Можно обращаться за помощью и поддержкой, есть шанс получить ценный совет. Но на что-то большое рассчитывать не стоит из-за стагнирующей структуры.

Совет: принимайте то, что выпадает на вашу долю.



Суббота, 5 октября 2024 года

5-tv.ru

День Водного тигра

Маленькая клякса в виде звезды болячек мешает надеждам на успешное посещение врача в такой день. Зато в остальном прекрасно подходит для большой масштабной активности.

Структура «Маленькая змея» превращается в дракона — это указывает на возможные позитивные трансформации. Негативная ситуация может дать позитивные результаты. Тот, кто поначалу кажется вашим противником, неожиданно примет вашу сторону. Энергии дня делают акцент на трансформации, переосмыслении.

Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.



Воскресенье, 6 октября 2024 года

5-tv.ru

День Водного кролика

День вверх дном. Энергии дня идут против энергии месяца и держат нас в тонусе, не суля поддержки важным делам. Картину дополняет структура «Элегантная печать получает благословение».

Она может оставить негативный опыт от визита к врачу, неблагоприятное взаимодействие с юридической сферой. Помощники, которые придут в такой день, будут неискренними и могут искусственно усложнять ситуацию.

Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь, действуйте через женское начало.

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