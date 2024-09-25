Рост цен на кофе или дефицит: чем обернется засуха в Бразилии

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Бразильские фермеры объявили о потере половины урожая в стране, которая производит 40% всего кофе в мире.

Мировые цены на кофе достигли максимума за последние 13 лет. В Бразилии, на которую приходится почти половина всех запасов зерен на планете, урожай уничтожила сильнейшая засуха. Не лучше обстоят дела и у Вьетнама — крупнейшего поставщика кофе в Россию.

Как это все отразится на кошельках россиян? И не превратится ли кофе в напиток только для элиты? Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская узнала.

Кофейные плантации Бразилии не выдержали палящего солнца. Вместо ярких ягод фермеры собирают выжженные плоды и подсчитывают убытки. Из-за засухи участились и пожары, некоторые хозяйства сгорели дотла. Такой засухи в Бразилии не было больше 70 лет. Страна — лидер по продаже арабики. Этот сорт чаще всего используют для варки свежемолотого кофе.

«Я потерял около десяти тысяч кофейных деревьев. Мы ожидали урожай в 500–600 мешков, но соберем примерно половину. Другая половина сгорела», — заявил фермер Хелио Морейра де Араужо.

На бирже цены на арабику взлетели до максимума за 13 лет. Килограмм зеленых зерен стоит почти 6 долларов, это на 40% дороже, чем в начале года. Дороже арабика была только в 2011 году. На ситуацию повлиял и плохой урожай во Вьетнаме. Там выращивают робусту — этот сорт используют в производстве растворимых напитков.

«Есть жесткая взаимосвязь между этими сортами. То есть, когда начались проблемы с робустой, то первое, что начали покупать, — дешевую арабику, а потом уже перешли к дорогой арабике», — отметил сотрудник кофейной компании Руслан Артюхов.

Почти 40% всего кофе в мире выращивают в Бразилии, 17% — во Вьетнаме. Именно эти страны влияют на кофейный рынок. Дальше с большим отрывом идут Колумбия, Эфиопия, Индонезия, всего больше 80 стран.

Рекордный скачок цен на бирже на два самых популярных сорта кофе эксперты объясняют и паническими покупками обжарщиков, которые боятся дефицита сырья.

«Мы находимся в полосе высоких цен на кофе уже последние два-три года. Связано это, безусловно, с балансом спроса и предложения, который складывается и из-за климатических, в том числе условий, и из-за того, что в целом потребление кофе в мире растет», — отметил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Так, предложение не успевает покрыть спрос. Еще одна причина повышения цен — проблемы с доставкой.

«Не можем не отметить нападение хуситов в Красном море, из-за этого удлинилась логистическая цепочка. Контейнеры дольше находятся в пути, и это требует корректировки», — рассказала эксперт по фондовому рынку Алина Таркинская.

В Россию 46% кофе привозят из Вьетнама, 20% — из Бразилии. Также сотрудничают с другими странами из Южной Америки, Африки и Азии. В списке больше 20 государств. Отечественные компании ищут новых партнеров. Чтобы сэкономить и быть уверенным в качестве продукта, предприниматели сами учатся обжаривать зерна.

Зеленые зерна привозят в мешках, в каждом — 60 килограммов сырья. Кофе обжаривают в специальной машине, она называется ростер. Сейчас происходит процесс охлаждения зерен.

Игнорировать постоянный рост цен на американской и лондонской бирже российские предприниматели не в силах. Вслед за импортерами прайс скорректировали и кофейни. Правда, для покупателей разница пока не столь заметна.

«Две недели назад у нас было повышение цен на весь кофейный ассортимент. Капучино раньше, допустим, среднего объема стоил 320 рублей, а сейчас 330», — рассказала менеджер кофейни Алина.

Эксперты успокаивают: дефицит кофе нам пока не грозит, но цена на любимый бодрящий напиток продолжит бить рекорды как минимум в течение года.