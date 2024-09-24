«Тяжело дается мой успех»: Андреасян объяснил лишение его прав происками врагов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Режиссер утверждает, что не был пьян, когда его остановили сотрудники ГИБДД, и намерен оспорить решение суда.

Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал решение суда о лишении его водительских прав за пьяное вождение. По словам кинодеятеля, всему виной происки завистников, сам же он чист перед административным кодексом.

«Многим людям очень тяжело дается мой успех, и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я, как человек воспитанный, хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил», — заявил Андреасян в своем Telegram-канале.

Режиссер признал, что в мае его действительно остановили сотрудники ГИБДД в районе Цветного бульвара около 12 часов дня, однако он, по его словам, «не был пьян».

«Люди, которые меня знают, хорошо осведомлены, что я в целом не пьющий человек и в употреблении чего-либо замечен не был. Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина. Они сразу же включили свои „гоупро“ (видеокамеры — Прим. ред.) и стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом, будто поймали особо опасного человека», — возмущается режиссер.

Андреасян также утверждает, что «в глаза не видел» результаты теста на алкоголь, который он сдал полицейским на месте. По словам кинодеятеля, его юрист уже пять месяцев судится по этому поводу, и решение суда о лишении его прав они тоже будут обжаловать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд лишил Андреасяна водительских прав на полтора года и оштрафовал за пьяную езду на 30 тысяч рублей. В постановлении говорится, что сотрудники ГИБДД выявили у кинодеятеля признаки опьянения, а алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом им воздухе. При этом результаты освидетельствования на месте Андреасян не оспаривал.