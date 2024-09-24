Три человека пострадали и погиб пожарный в результате обстрела Горловки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вражеский удар пришелся по одной из жилых улиц частного сектора.

В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны боевиков ВСУ пострадали три мирных жителя, погиб сотрудник МЧС. Об этом сообщил военный следователь СК России в беседе с 5-tv.ru.

«Три сотрудника МЧС получили ранения при тушении пожара… Также один сотрудник МЧС погиб. Кроме того, три мирных жителя также получили ранения различной степени тяжести», — сказал он.

Всех пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медпомощь. Кроме того, в результате атаки киевского режима пострадали домовладения.

Как рассказал военкор «Известий» Евгений Быковский, удар ВСУ пришелся по одной из жилых улиц частного сектора города. Все дома уничтожены либо прямыми попаданиями украинских снарядов, либо из-за пожара.

Кроме того, Быковский отметил, что прямо над съемочной группой был сбит дрон ВСУ. Вероятно, это был беспилотник, который корректировал обстрел по району.

Буквально на днях ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. Удар пришелся по жилому массиву «Строитель». Из-за атаки погибли водитель автобуса и жительница города.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, в том числе ребенок, погибли при ударе ВСУ по Белгородской области. Несколько человек были ранены, но выжили. Их госпитализировали.