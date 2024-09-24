Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Арктики

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Маршрут пролегал над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Лаптевых морями.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что полет продолжался более 11 часов.

В военном ведомстве отметили, что экипажи российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. При этом все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В этот же день Минобороны сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря у западного побережья Аляски. Полет длился также более 11 часов при истребительном сопровождении самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.