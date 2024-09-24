Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кинодеятеля еще в мае остановили на Цветном бульваре с «запахом алкоголя изо рта» в 11 часов утра.

Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали за пьяную езду. Об этом говорится в постановлении суда, с которым ознакомился 5-tv.ru.

«Признать Андреасян С. Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев», — говорится в документе.

Уточняется, что 28 мая в районе 11 часов утра сотрудники ГИБДД остановили кинодеятеля на Цветном бульваре и выявили у него признаки опьянения: «запах алкоголя изо рта и нарушение кожных покровов окраса лица».

Дальнейшее освидетельствование с помощью алкотестера показало, что «наличие этилового спирта в выдыхаемом Андреасяном воздухе превышает концентрацию 0,160 мг/л».

Также сообщается, что результаты освидетельствования режиссер не оспаривал и ходатайств никаких не заявлял, а его транспортное средство было передано супруге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер и певица Валя Карнавал за несколько месяцев вождения выплатила штрафы на сумму 78 500 рублей.