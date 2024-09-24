Призрак принцессы Дианы: Меган Маркл не справляется с возложенной на нее ответственностью

Фото: www.globallookpress.com/Dave Warren

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супругу герцога Сассекского постоянно сравнивают с ее покойной свекровью.

Супруге принца Гарри — Меган Маркл непросто. Знаменитость уверена, что ее преследует дух принцессы Дианы. Избранница младшего сына «королевы людских сердец» чувствует огромную ответственность перед общественностью из-за свекрови, до уровня которой она не может дотянуться.

«Начинает чувствовать себя преследуемой постоянным присутствием свекрови, которую никогда не встречала», — рассказал инсайдер изданию HeatWorld.

Меган меркнет на фоне принцессы Дианы. Она не может соответствовать большим ожиданиям общественности. Ей не помогли ни филантропические усилия, ни постоянное движение против течения. Люди лишь начали смеяться над ее попытками скопировать свекровь.

К тому же на покинувшую Великобританию супругу Гарри давит мнение, что принц не женился бы на ней, если бы его мать была бы до сих пор жива. Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дикки Арбитер, регулярно общавшийся с принцессой Уэльской, говорил в интервью, что смерть Дианы поставила Гарри в определенные условия, при которых он не мог не выбрать девушку вроде Меган.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри не пригласил Меган Маркл на свой юбилей.