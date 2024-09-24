«Изгонял бесов»: житель Омска 40 раз ударил мать молотком по голове

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Мужчина потерял рассудок после того, как запил лекарства алкоголем.

Житель Омска, едва не забивший насмерть молотком свою мать, хотел таким образом «изгнать бесов» из нее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рассудок мужчины помутился после того, как он запил лекарства спиртным. Во время галлюцинаций он решил, что его мать одержима бесами, и нужно их изгнать. Схватив молоток, мужчина набросился на пожилую женщину. Та пыталась спастись и выбежала в подъезд, однако потерявший адекватность сын настиг ее и там, нанеся 40 ударов по голове.

Накануне в управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области сообщили, что 45-летний житель дома по улице Менделеева в Омске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить свою 66-летнюю мать молотком. Женщине удалось добежать до соседей и обратиться за помощью.

Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Сын женщины задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В суд направлено ходатайство о его заключении под стражу. Если мужчину признают невменяемым, то вместо колонии отправят на принудительное лечение.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Уже установлено, что нападавший болен и незадолго до случившегося принял лекарства от судорог, которые смешал с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru показал шокирующие кадры, на которых житель Омска пытается убить молотком свою мать.