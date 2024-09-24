Склад лесоматериалов горит в Таганроге из-за падения дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На место уже мчатся спасательные службы.

Возгорание на складе лесоматериалов произошло в промзоне Таганрога из-за падения дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. <…> На место выехали дежурно-спасательные службы», — написал он.

Голубев добавил, что информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили 63 украинских дрона в ходе спецоперации. Также в Минобороны РФ заявили о поражении предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.