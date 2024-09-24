Фото с ценами за услуги: как обезопасить себя от попадания на сайты интим-услуг

Теплоухов: за публикацию на интим-сайте без разрешения грозит до 2 лет тюрьмы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам юристов, публикация фото на подобных сайтах без разрешения владельца грозит уголовной ответственностью.

В весьма пикантной ситуации оказалась женщина, когда обнаружила свою фотографию на сайте интим-салона. И, как оказалось, случай этот — не единичный. Что нужно знать, чтобы случайно не стать ценным кадром для рекламы сомнительного заведения — разобрался корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Приглушенный свет, соответствующий интерьер. В дверях — хозяйка в черном пеньюаре. Ждала очередного гостя, а встретила разгневанную девушку.

Прейскурант, в котором обозначались цены за услуги, был опубликован на сайте интим-услуг. А рядом фотографии — якобы куртизанки, а на самом деле блогера — Александры Сафиной. Когда девушка увидела свою анкету — сразу позвонила в салон.

«На что меня девушка послала на три буквы, когда я позвонила и сказала: «удаляйте мои фотографии с данной анкеты, так как они не принадлежат вам, и почему там они находятся», — рассказала пострадавшая Александра Сафина.

Разговор по телефону не помог, и под видом клиента туда уже пошла Александра с молодым человеком и съемочная группа «Известий».

«Давайте идите отсюда, кто вы такие? Я вас не знаю», — накричала на собравшихся хозяйка салона.

Однако потом она как-будто начала сочувствовать блогеру.

«Кто имел вообще это право публиковать чужие фотографии? С одной стороны, они правы», — отметила женщина.

Использовать чужое изображение без письменного разрешения владельца запрещено законом. Компенсация прописана в гражданском кодексе — до пяти миллионов рублей. Как говорят юристы — в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.

«Действия данных лиц можно проверить на наличие состава преступления, предусмотренного статьей 128.1 часть 2 УК РФ, такой как „Клевета“, с наказанием до двух лет лишения свободы», — объяснил адвокат Игорь Теплоухов.

29-летняя москвичка покончила с собой после того, как ее фотографии оказались на сайте про эскортниц. Там же увидела свои снимки молодая преподавательница из Петербурга.

«Я ему написала (владельцу сайта — Прим.ред.), что это ложь, что я ничего не выкладывала. Он мне сказал, что он меня не понял, а я сказала, что понятия не имею, о чем идет речь», — пострадавшая Мария Яскина.

Юристы, специализирующиеся на подобных делах, рекомендуют всего лишь не публиковать в соцсетях фото, которые могут испортить репутацию.

Злоумышленникам даже не нужно прилагать какие-то усилия. Чтобы найти в интернете подобные фотографии достаточно просто зайти на открытую страницу практически любой девушки в социальных сетях, и вы обязательно увидите здесь фото в купальнике или даже нижнем белье.

После визита в нехорошую квартиру фото Александры Сафиной исчезли с сайта интим услуг. Она уже обратилась и в полицию.