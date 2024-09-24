Без ВНЖ и разрешений: как в России борются с фиктивными браками с мигрантами

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Только за этот год через правоохранителей прошло более 300 тысяч подобных дел.

Почти 200 иностранцев лишились вида на жительство и разрешений на временное проживание в России с начала года. Причиной стали фиктивные браки. Об этом рассказали в МВД.

Граждане других государств активно пытаются использовать такую схему для получения миграционного статуса. За семь месяцев этого года по таким делам было передано более 300 материалов. А с 2021-го по 2023 год — более четырех тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета накрыли хостел в центре столицы, в котором проживали более сотни иностранных граждан. Отмечалось, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время обыска в нелегальном хостеле обнаружили 108 иностранцев. Всех их доставили в правоохранительные органы для проверки законности пребывания на территории России и возможного участия в совершении правонарушений. Двоих мигрантов поставили на воинский учет и вручили им повестки.

Представителей администрации хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.