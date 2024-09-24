Высший пилотаж: как снайперы помогают продвижению ВС РФ в зоне спецоперации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Их основная задача — поддержка наступающих подразделений.

Наши войска уже вошли в Николаевку на покровском направлении. Это последний населенный пункт перед Мирноградом. Штурмовиков, которые идут в наступление, прикрывают снайперы. За работой бойцов наблюдал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Съемочная группа отправляется в расположение подразделения снайперов. Это одно из самых результативных подразделений. Ребята только что вышли из боя.

Основная задача снайперов на этом участке фронта — поддержка наступающих подразделений группировки войск «Центр». Дотягиваясь туда, куда не может дотянуться обычный автоматчик, они выбивают пулеметные гнезда, гранатометчиков и другие огневые точки.

Прикрытие штурма — это, пожалуй, самый сложный вид снайперской работы, говорит «Физрук», в прошлом учитель физкультуры.

«Штурмовая рота идет, позади метров 200-300. Поступает задача, допустим, пехота не может прорваться, мешает пулеметчик. Дают нам точку, мы смотрим окрестности, местность. Карту уже чуть-чуть недействительны, ландшафт меняется в зависимости от обстрела. Ищем возвышенность и наблюдаем, нейтрализуем», — рассказал снайпер группировки войск «Центр» с позывным «Физрук».

А еще есть «свободная охота» с винтовками повышенной дальности. На видео — кадры работы «Физрука» и его товарищей по снайперской роте. В ожидании цели они могут лежать сутками. Светлые пятна в тепловизоре — боевики противника. До них больше километра. Запись ведется для подтверждения поражения цели.

Кадры сняты накануне интервью. Вторым номером в снайперской паре работал молодой боец с позывным «Остяк». Это был его первый боевой выход.

«Сначала было просто очень интересно. Я все смотрел, ходил, наблюдал везде. Было интересно, а потом уже начало потихоньку становиться страшно. Потому что уже понимать начинаешь, что вот летит что-то, может и куда-нибудь рядышком прилететь», — рассказал снайпер группировки «Центр» с позывным «Остяк».

Чтобы было понятно, в какой местности приходится маскироваться и сутками дежурить снайперам, одним из бойцов было снято видео. На кадрах видны руины, груды камней, голые деревья, посеченные осколками, и повсюду FPV-дроны.

Самый высший пилотаж — это снайперские дуэли. Здесь нет права на ошибку, чаще всего выстрел только один.

«Мы заранее знали, где будут его возможные варианты работы. Произошел выстрел, было слышно, было видно, он себя тем самым выдал, и я по нему отработал. Потом, когда со штурмовиками туда прошли, мы нашли его. У него винтовка была „Савейдж“ американская. Никакого глушителя, ничего — халатное отношение к своей работе, я считаю», — отметил командир снайперского взвода группировки войск «Центр» с позывным «Раздор».

Каждый снайпер ведет свой персональный счет пораженных целей, но ни «Раздор», ни «Физрук», ни другие бойцы не ответили на главный вопрос — сколько. И это не ложная скромность, это часть их профессиональной этики.