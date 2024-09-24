«Почти полномасштабна война»: США отвернулись от Израиля из-за ударов по Ливану

Фото, видео: Reuters/Aziz Taher; 5-tv.ru

Международная общественность требует немедленно прекратить атаки. Счет пострадавших мирных жителей идет на тысячи.

Всего с начала наступательной операции Израиля, которая уже получила название «Северные стрелы», ЦАХАЛ атаковал свыше полутора тысяч объектов «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, жертв более 500, пострадавших — 1200 человек. В посольстве России в Бейруте призывают наших сограждан, призывают россиян покинуть страну. С последней информацией с Ближнего Востока — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На юге Ливана многокилометровые пробки, движение парализовано. Жители, пока еще есть такая возможность, массово уезжают на север. Паника и страх охватили южный Ливан: люди покидают свои дома, забирая с собой напуганных детей, укрываются в школах. Приехавшим в Бейрут с юга беженцам волонтеры раздают еду и одежду. Гуманитарную помощь развозят из магазинов, по всем пунктам временного размещения беженцев с юга Ливана.

ЦАХАЛ заявил, что израильские ВВС за ночь нанесли множество групповых ударов по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана.

Эту военную операцию ЦАХАЛ назвал «Стрела Севера». Израильская авиация уже вторые сутки подряд наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Разрушения катастрофические, в огне десятки деревень и поселков. На кадрах видна атака израильской авиации в районе Аль-Айна в долине Бекаа. Только в этом районе, по сообщению ливанских властей, в результате израильских авиаударов погибли не менее 20 человек.

На кадрах последствий воздушной атаки — столб огня и дыма нависает над городом. За кадром слышны крики жителей. Больницы переполнены, снова полыхает и южный пригород Бейрута. Разрушены несколько домов, пострадавших десятки. В одном из беднейших кварталов южного пригорода Бейрута очень плотная застройка, поэтому любой удар будет фатальным.

«Хезболла» отвечает редкими ракетными ударами. Большинство из них сбивает израильское ПВО. Впрочем, система «Железный купол» сейчас тоже перегружена. Сирены воздушной тревоги не смолкают ни на минуту.

На юге Ливана гуманитарная катастрофа, но, кажется, воинствующе настроенный Израиль и не думает останавливаться. Впрочем, такой смертоносный блиц-крик Нетаньяху никто не поддерживает. По крайней мере публично. Даже США то ли показательно, то ли всерьез отвернулись от израильского премьера, и в своих заявлениях говорят о мире и дипломатии.

«Высокопоставленный представитель Госдепартамента выразил журналистам скептицизм по поводу израильской стратегии «эскалации ради деэскалации», — пишет CNN.

Глава Европейской дипломатии назвал эскалацию в Ливане чрезвычайно опасной и близкой к полномасштабной войне.

«Никто не задумывается, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Я осуждаю, я продолжаю осуждать это. Мирные жители платят высокую цену в почти полномасштабной войне, которую необходимо предотвратить», — сказал заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Франция выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Там заявляют об увеличении помощи Ливану и призывают Израиль прекратить бомбардировки.

Президент Турции более решителен: Эрдоган требует завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия к международному праву.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа, что администрация Нетаньяху без колебаний нарушает международное право и права человека, и что они безрассудно строят планы новых массовых убийств, ошибочно полагая, что нет сил остановить их», — сообщают турецкие СМИ.

Швейцария призывает своих граждан покинуть Ливан, пока такая возможность еще остается. С таким же заявлением выступили уже десятки стран, в том числе и посол России в Бейруте.

Аэропорт столицы Ливана работает с перебоями. Этой ночью отменили 50 рейсов и полностью закрыли воздушное пространство. Вылетающие ждут корректировки в расписании, возможно, им все же удастся улететь из охваченного израильским огнем Ливана, если обстрелы хоть немного стихнут.