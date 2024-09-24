Ответственность или отчаяние? Бен Аффлек нанял лучшего в Голливуде адвоката по разводам

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Дженнифер Лопес не подписывала брачный контракт с актером, и теперь им предстоит процесс по разделу имущества.

Американский актер Бен Аффлек для развода с певицей Дженнифер Лопес нанял самого лучшего адвоката в Голливуде Лору Вассер. При этом сама Джей Ло заявляла, что обращаться за юридической помощью не намерена. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци удалось подловить знаменитую парочку вместе с «королевой разводов» Вассер, когда они все вместе заходили в офис Аффлека в Голливуде. Теперь у артистов появился шанс ответственно и со всей серьезностью разрешить финансовые вопросы, ведь супруги, как известно, не подписывали брачный контракт и, согласно законодательству штата Калифорния, все имущество и доходы, полученные за время брака, должны быть разделены поровну.

Кстати, во время бракоразводного процесса Лопес успела сняться в пяти фильмах и выпустить диск. А Аффлек, в свою очередь, принял участие в шести проектах, а в еще четырех выступил в роли сопродюсера.

Певица и актер впервые расстались в 2004 году. Однако в 2021-м пара объявила о воссоединении. Через год они расписались, а еще через год решили развестись.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лопес назвала Аффлека плохим любовником.